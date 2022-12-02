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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Радимов – о составах на третий тур: «Аукнется и португальцам, и французам»

02 Декабря 2022 • 22:55 Комментировать
Тунис
1:0
Франция
окончен

Бывший полузащитник национальной сборной России Владислав Радимов прокомментировал решения тренерских штабов сборных Португалии и Франции касательно составов на третий тур группового этапа чемпионата мира – 2022 в Катаре.

«Аукнется и португальцам, и французам. Не зря мы вспомнили Нидерланды», - цитирует Радимова «Матч ТВ».

По словам специалиста, в 2008 году сборная Нидерландов всерьёз рассчитывала взять золотые медали чемпионата Европы, однако на их пути оказалась команда России.

Эксперт считает, что игрокам нельзя терять игровой тонус по ходу турнира.

Матчи плей-офф начнутся уже завтра, третьего декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Владислав Радимов Сборная Португалии Сборная Франции Чм-2022
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