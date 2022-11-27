​Тчуамени отреагировал на слухи об улучшении атмосферы в сборной Франции после отъезда Бензема

В прессе появилась информация о том, что отъезд Карима Бензема положительно сказался на атмосфере в сборной Франции. Комментарий на этот счёт дал полузащитник «трёхцветных» Орельен Тчуамени.

«Это полная ложь! Когда Бензема был с командой, всё было хорошо», - высказался Тчуамени, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Адриен Гренье.

Напомним, что Карим Бензема покинул расположение сборной Франции из-за травмы. При этом нападающий «Реала» остался в заявке команды. Таким образом, он может получить медаль, если сборная окажется на пьедестале в Катаре.

Сборная Франции уже обеспечила себе место в 1/8 финала чемпионата мира.