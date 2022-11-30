Кавазашвили: «В Катаре болельщиков лишили самого дорогого — пива»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили сравнил текущий чемпионат мира в Катаре с мундиалем, который четыре года назад проходил в России.

Ветеран считает, что наша страна провела лучший чемпионат мира в истории, во время которого болельщики имели возможность хорошо проводить время в прекрасной стране. В Катаре же, по мнению Кавазашвили, фанатов лишили самого дорогого — пива.

«Чемпионат мира в России — лучший в истории. Тогда весь мир приехал развлекаться. А в Катаре болельщиков вообще лишили самого дорого — пива. Это всё неправильно», — цитирует Кавазашвили Sport24.

Напомним, чемпионат мира в России выиграла сборная Франции, одолевшая в финальном матче Хорватию (4:2).