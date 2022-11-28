Рабио: «Меня привлекает АПЛ»

Полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабио порассуждал о своём будущем. По словам игрока, его очень привлекает АПЛ.

«Меня привлекает АПЛ. Лига, сверхконкуренция внутри неё. В будущем я не против играть в Англии, однако рассмотрю все предложения», - цитирует игрока ESPN.

Как добавил Рабио, он ещё не обсуждал с «Ювентусом» своё будущее: трудным было начало сезона, а также игроку хотелось сосредоточиться больше на чемпионате мира.

Напомним, сейчас Рабьо отлично проводит чемпионат мира в составе сборной Франции и уже вышел в плей-офф со свой командой. В двух матчах группы D он начинал игру в стартовом составе «трёхцветных». На его счету гол в ворота сборной Австралии в первом туре (4:1).

В третьем туре сборная Франции сыграет со сборной Туниса.