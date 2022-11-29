Казанский: Мбаппе затмил и Месси, и Роналду

Спортивный комментатор Денис Казанский поделился мнением об игре нападающего сборной Франции Килиане Мбаппе.

«Мбаппе в невероятной форме. Ты следишь за каждым его движением и получаешь море удовольствия. Скорость, пластика, техника, мысль, исполнение... Все атрибуты игрока, которого скоро будем называть великим», — заявил Казанский «Спорт-Экспрессу».

По мнению эксперта, на данный момент Мбаппе превзошел на турнире Криштиану Роналду и Лионеля Месси, хотя аргентинец вместе со своей сборной набирает форму.

23-летний француз забил уже три мяча и сделал один ассист в двух матчах чемпионата мира. В заключительной игре группового этапа Франция встретится с Тунисом (30 ноября).