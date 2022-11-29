Дешам — про Мбаппе: «Эго? У Килиана нет эго»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о лидере национальной команды Килиане Мбаппе.

Специалист не согласился с мнением, что 23-летнему нападающему мешает его эго, отметив, что Мбаппе очень важен для команды.

«Говорите, проблема в его эго? Что вы об этом знаете? У Килиана нет эго. Он всегда является частью коллектива», — заявил Дешам на своей пресс-конференции.

Напомним, что в двух матчах на проходящем сейчас чемпионате мира в Катаре, Мбаппе забил три мяча и отдал одну результативную передачу. В игре 3-го тура группового этапа мундиаля «трёхцветные» 30 ноября встретятся с Тунисом. Начало — в 18:00 по московскому времени.