Без Мбаппе и многих лидеров: Состав сборной Франции на матч с Тунисом

В третьем туре группового этапа чемпионата мира сборная Франции сыграет против Туниса. Главный тренер «трёхцветных» Дидье Дешам принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Манданда, Дисаси, Конате, Варан, Камавинга, Фофана, Тчуамени, Верету, Гендузи, Коман, Коло-Муани.

Как видим, Дидье Дешам обратился к серьёзной ротации состава.

Матч между сборными Туниса и Франции стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

Напомним, что сборная Франции уже оформила себе место в плей-офф чемпионата мира. С высокой долей вероятности команда Дидье Дешама сохранить первую строчку в группе. Ознакомиться со всеми раскладами можно в нашем материале.