Тео Эрнандес: «Я играю не только за себя, но и за брата»

Левый защитник сборной Франции Тео Эрнандес рассказал, что думает о травме своего брата.

Люка Эрнандес получил тяжёлую травму в самом начале матча первого тура против Австралии, и именно Тео был призван заменить его на левом краю обороны «трёхцветных».

«На этом чемпионате мира я играю за нас обоих, – рассказывает Тео, которого цитирует TMW. – Мы были рады друг за друга, когда нас вызвали на турнир. Сейчас ему нелегко, ему долго придётся оставаться без футбола, и мне тоже было нелегко, когда я занял его место. Но мне удалось сделать то, что от меня требовалось.

Мы разговариваем каждый день с того момента, когда он покинул расположение сборной. Надеюсь, мы выиграем для него этот кубок», – заявил футболист «Милана».