Жиру: «Анри поздравляет меня после каждого гола»

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру заявил, что Тьерри Анри желает ему побить рекорд.

Именно Анри долгое время лидировал в списке лучших бомбардиров «трёхцветных» за всю историю с 51 голом, но на нынешнем чемпионате мира футболисту «Милана» уже удалось догнать легендарного экс-нападающего после дубля в матче первого тура против Австралии.

«Жаль, что вчера я не смог забить Дании и стать единоличным рекордсменом, но нужно набраться терпения. Что касается соперничества с Анри, после каждого моего гола он отправляет мне сообщение с поздравлением. Для меня это огромная честь», – приводит TMW слова Жиру.