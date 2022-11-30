Газзаев считает, что Бензема способен наладить атмосферу в раздевалке сборной Франции

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался на тему возможного возвращения нападающего «Реала» Карима Бензема в состав сборной Франции, которая сейчас выступает на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, ранее 34-летний форвард покинул расположение национальной команды из-за травмы. Однако позже стало известно, что Бензема ещё может принять участие в мундиале, если успеет восстановиться до конца турнира.

По мнению Газзаева, Бензема способен не только усилить игру сборной Франции в нападении, но и наладить атмосферу в раздевалке команды.

«Если Бензема вернётся в сборную, то это будет серьёзное усиление, но важна его физическая форма. Может помочь тренеру наладить атмосферу в раздевалке», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

После двух туров группового этапа чемпионата мира сборная Франции возглавляет турнирную таблицу квартета D, набрав шесть очков. Свой следующий матч «трёхцветные» проведут сегодня, 30 ноября, против Туниса. Начало — в 18:00 по московскому времени.