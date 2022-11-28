​Кто выйдет в плей-офф вместе с Францией: Расклады в группе D

В среду на чемпионате мира пройдут матчи третьего тура группового этапа в квартете под буквой D. Сборная Франции уже вышла в плей-офф, но кто составит ей компанию – вот в чём интрига. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о турнирных раскладах.

М Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 Франция 2 2 0 0 6 2 +4 6 2 Австралия 2 1 0 1 2 4 -2 3 3 Дания 2 0 1 1 1 2 -1 1 4 Тунис 2 0 1 1 0 1 -1 1

Тунис – Франция

Австралия – Дания

Равенство очков

Если бы это был чемпионат Европы, то сборная Франции уже бы гарантировала себе первое место. Дело в том, что в турнирах УЕФА при равенстве очков первым делом в ход идут очные встречи между командами. На чемпионате мира критерии идут в другом порядке. Сначала идут очки, дальше – разность голов, ещё дальше – количество забитых голов, и только после этого – личные встречи.

Турнирные расклады

Сборная Франции с вероятностью в 99% останется на первом месте в группе. Команда Дидье Дешама опустится на второе место только при своём поражении от Туниса и победе Австралии над Данией. При этом австралийцы должны обойти французов по разности голов (сейчас у команд -2 против +4 соответственно). В общем, «трёхцветных» можно начинать поздравлять с первой строчкой.

Чтобы занять первое место в квартете, как мы уже разобрались, сборной Австралии нужно чудо. «Соккеруз» важно сохранить вторую позицию. Победа над Данией гарантирует австралийцам решение этой задачи, тут всё понятно. Ничьей же Австралии хватит только в том случае, если Тунис не обыграет Францию.

Сборной Дании для выхода в плей-офф чемпионата мира нужно обязательно обыграть Австралию. При этом «алой гвардии» нужно, чтобы Тунис не обыграл Францию или обыграл с таким счётом, при котором датчане окажутся выше по разности голов или общему количеству голов. Если Дания и Тунис наберут по 4 очка и будут иметь идентичные показатели голов, то придётся считать очки фэйр-плей, ведь между собой они сыграли вничью.

В плане математики ситуация сборной Туниса почти такая же, как у сборной Дании. Вот только датчанам предстоит сыграть с австралийцами, а тунисцам – с французами. Тунису нужно обыгрывать Францию и надеяться на благоприятный результат параллельной встречи. Если австралийцы и датчане сыграют вничью, то тунисцам хватит любой победы над Францией, ведь разность голов при таких раскладах у них будет точно лучше, чем у Австралии. А вот если Дания обыграет Австралию, то Тунису нужно будет иметь лучшие (или идентичные при лучших показателях фэйр-плей) показатели голов по сравнению с датчанами. Откровенно говоря, шансов у тунисцев мало.

Подготовил Александр Тихий.