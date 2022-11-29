Камавинга сыграет левого защитника в матче против Туниса

Полузащитник сборной Франции Эдуардо Камавинга попробует себя на позиции левого защитника в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира против Туниса.

По информации от L`Equipe, главный тренер Дидье Дешам хочет использовать хавбека мадридского «Реала» в этом амплуа, так как видит в нём похожие качества с травмированным Люка Эрнандесом, который покинул турнир после 10 сыгранных минут против Австралии.

Напомним, сборная Франции уже гарантировала себе выход из группы, набрав 6 очков в матчах с Австралией и Данией. Подопечные Дешама в ⅛ финала сыграют с командой, которая займёт второе место в группе C, где играют Аргентина, Польша, Саудовская Аравия и Мексика.