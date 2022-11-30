Сборная Франции установила рекорд чемпионатов мира за все времена

Уже все гарантировавшая себе сборная Франции встречалась в третьем туре группового раунда чемпионата мира с Тунисом, и первый тайм чемпионы мира провели откровенно спустя рукава. Это объяснялось тем, что наставник чемпионов мира Дидье Дешам выставил резервный состав, который, конечно же, не был столь наигран, как основной.

В результате сборная Франции уже установила абсолютный рекорд чемпионатов мира - за нее в ходе турнира уже сыграли 24 футболиста, и это не просто наивысшее достижение текущего Мундиаля, это общий рекорд за все время проведения чемпионатов мира.

Своего соперника по плей-офф Франция узнает очень скоро, уже сегодня вечером.