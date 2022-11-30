Манданда сыграет в воротах сборной Франции в матче с Тунисом

По информации BeIn Sports, запасной голкипер сборной Франции Стив Манданда сыграет в воротах «трёхцветных» в матче с командой Туниса. Опытный 37-летний вратарь сейчас выступает в составе «Ренна». В первых двух турах мундиаля ворота сборной Франции защищал Уго Льорис.

Напомним, что французы успешно вышли в плей-офф катарского чемпионата мира. Начали они турнир с разгрома сборной Австралии (4:1)., а во втором туре обыграли конкурента из Европы – сборную Дании (2:1).

Встречу со сборной Туниса французы проведут завтра. Матч начнётся 30 ноября в 18:00, время московское. Параллельно в группе D сыграют датчане с австралийцами.