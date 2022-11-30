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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Ширер: «Мбаппе - главная причина, по которой Франция может защитить титул»

30 Ноября 2022 • 12:02 Комментировать (1)
Тунис
...
Франция
1 8.50 X 4.80 2 1.43
Через 4 ч. 34 мин.

Бывший центрфорвард сборной Англии и «Ньюкасла» Алан Ширер поделился мнением о роли нападающего Килиана Мбаппе в сборной Франции.

«Мбаппе является идеальным голеадором, он прибыл на чемпионат мира в отличных кондициях. Его уже сейчас можно считать одним из лучших в мире. Килиан - главная причина, по которой французы могут защитить чемпионский титул в Катаре», - передает слова англичанина издание The Athletic.

На групповой стадии мундиаля Мбаппе отметился тремя голами в двух матчах. Нападающий рискует пропустить предстоящий поединок против команды Туниса из-за повреждения лодыжки.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Алан Ширер Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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dfcbvnbv
30 Ноября 2022 в 12:18
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