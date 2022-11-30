Ширер: «Мбаппе - главная причина, по которой Франция может защитить титул»

Бывший центрфорвард сборной Англии и «Ньюкасла» Алан Ширер поделился мнением о роли нападающего Килиана Мбаппе в сборной Франции.
«Мбаппе является идеальным голеадором, он прибыл на чемпионат мира в отличных кондициях. Его уже сейчас можно считать одним из лучших в мире. Килиан - главная причина, по которой французы могут защитить чемпионский титул в Катаре», - передает слова англичанина издание The Athletic.
На групповой стадии мундиаля Мбаппе отметился тремя голами в двух матчах. Нападающий рискует пропустить предстоящий поединок против команды Туниса из-за повреждения лодыжки.
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