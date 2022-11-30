​Дешам: «Гризманну нравится делать подкаты»

За сборную Франции Антуан Гризманн играет на позиции полузащитника. Во второй игре на чемпионате мира против Дании француз в одном из эпизодов сорвал овации, сыграв в подкате в центральной части поля. Насчёт функций Гризманна высказался главный тренер «трёхцветных» Дидье Дешам.

«Играя важную роль в обороне, Гризманн не приносит себя в жертву. Ему нравится делать подкаты так же, как и отдавать решающие передачи. Его интеллект позволяет команде сохранять баланс», - рассказал Дешам журналистам.

Отметим, что Антуан Гризманн играл в каждом из 69 последних матчей сборной Франции.

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