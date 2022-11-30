Сборная Франции может потерять Мбаппе

Звезда атаки сборной Франции Килиан Мбаппе может попустить заключительный матч группового этапа чемпионата мира против команды Туниса. Об этом сообщают журналисты Lequipe.

Согласно данным источника, 23-летнего нападающего беспокоят боли в лодыжке. Тренерский штаб «трёхцветных» примет окончательное решение по участию Мбаппе в матче в ближайшее время. Стоит отметить, что на мундиале Килиан отметился тремя забитыми мячами.

Поединок сборных Франции и Туниса пройдет сегодня, 30 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

После двух туров Франция лидирует в группе D, а Тунис занимает последнее место.