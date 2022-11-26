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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Дешам назвал победу над Данией логичной

26 Ноября 2022 • 22:14 Комментировать
Франция
2:1
Дания
окончен

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над сборной Дании. Напомним, сегодня вечером действующие чемпионы мира в группе D обыграли датчан – 2:1. Победу принёс дубль Килиана Мбаппе.

«Логично, что мы выиграли матч. Мы играли против отличной команды. А сборную Дании очень часто недооценивают. Благодаря победе мы, с большой вероятностью, будем первые в нашей группе. Это даёт ощущение спокойствия. Две победы, шесть очков набраны. У нас сильная, сплочённая команда, с желанием творить великие дела», - цитирует Дешама RMC Sport.

Помимо этого, Дешам похвалил своих игроков и сказал, что французы доставили оппонентам много хлопот.

В заключительном матче группы D «трёхцветные» сыграют со сборной Туниса. В параллельном матче за вторую путёвку в плей-офф из квартета будут сражаться команды Австралии и Дании. Вторая подряд победа в группе позволила действующим чемпионам мира набрать шесть очков и возглавить турнирную таблицу. Таким образом, сборная Франции стала первой сборной, гарантировавшей себе место в плей-офф в Катаре.

А ещё вчера мы узнали первую команду, которая потеряла математические шансы на выход в плей-офф. Это сборная Катара.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам
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