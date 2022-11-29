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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кунде: «Приятно играть в сборной вместе с Дембеле, он отлично защищается»

29 Ноября 2022 • 00:35 Комментировать
Тунис
...
Франция
1 7.40 X 4.10 2 1.50
30.11 18:00

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде поделился мнением о совместной игре с Усманом Дембеле в сборной Франции.

«Мне очень нравится играть с Усманом. Я хорошо его знаю, мы видимся каждый день в «Барселоне». Мы часто делили правый фланг в клубе. В последнем матче против Дании он отлично проявил себя в защите, его помощь при обороне для меня очень важна», – отметил Кунде, которого цитируют испанские СМИ.

Сборная Франции досрочно вышла в 1/8 финала с шестью набранными очками после двух туров группового этапа, обыграв сборные Австралии (4:1) и Дании (2:1). Усман Дембеле появился в старте в обеих встречах, а Жюль Кунде вышел с первых минут только во втором случае.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Франции Усман Дембеле Жюль Кунде
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