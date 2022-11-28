Варан: «Погба – незаменимый игрок для сборной Франции»

Центральный защитник сборной Франции Рафаэль Варан рассказал о важности Поля Погба для команды.

Полузащитник «Ювентуса» пропускает чемпионат мира из-за травмы, полученной на предсезонном сборе туринцев ещё летом. Подобная участь могла постигнуть и Варана, однако футболист «Манчестер Юнайтед» успел залечить полученную в октябре травму, несмотря на неутешительные прогнозы.

«Я очень боялся, что пропущу турнир, но всё сложилось хорошо. Смогу ли я стать лидером коллектива, пока отсутствует Погба? Поль – незаменимый игрок для сборной, у него очень сильный характер. Без него другим игрокам придётся брать на себя чуть больше», – цитирует TWM защитника.