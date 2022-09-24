Мбаппе рассказал о причинах конфликта с руководством сборной

Звезда «Пари Сен-Жермен» и французской национальной команды Килиан Мбаппе рассказал о причинах конфликта в составе сборной.

Напомним, что форвард отказался участвовать в фотосессии из-за несостыковок с руководством в вопросе имиджевых прав. «С самого начала это был коллективный подход к делу. У меня нет проблем с тем, чтобы сражаться за партнеров по сборной», – цитирует одного из лучших футболистов мира RMC Sport.

Также Мбаппе отметил, что остальные игроки были за него с самого старта конфликта, а также, что Килиан готов к любой критике, которая правда не изменит его подхода к жизни и выступлениям на поле. Главным для нападающего, по его словам, является помощь партнерам.

