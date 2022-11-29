Мбаппе – наиболее вероятный обладатель звания лучшего игрока ЧМ-2022, Роналду – пятый в рейтинге

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе на данный момент лидирует в рейтинге главных кандидатов на «Золотой мяч» чемпионата мира.

Футболист «ПСЖ» записал себе в актив три забитых мяча и одну результативную передачу в двух стартовых матчах мундиаля. Именно он, согласно данным Squawka, с наиболее высокой вероятностью получит приз лучшему игроку турнира. Второе место в списке занимает Лионель Месси, на счету которого два гола и один ассист, третью и четвёртую позиции делят Ришарлисон и Винисиус Жуниор из сборной Бразилии, пятый – Криштиану Роналду.

Напомним, что список бомбардиров чемпионата мира на сегодняшний день возглавляют Килиан Мбаппе и Эннер Валенсия.