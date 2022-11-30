Салиба объяснил поражение сборной Франции от Туниса

Центральный защитник сборной Франции Вильям Салиба рассказал, почему команда неожиданно уступила Тунису в матче последнего тура группового этапа (0:1).

Наставник французов Дидье Дешам произвёл множество перестановок в стартовом составе, а сам Салиба появился на поле на 63-й минуте вместо Рафаэля Варана.

«Нам пришлось непросто, ведь мы играли несыгранным составом, было непривычно. Многие из нас никогда ранее не выходили на поле вместе. С начала второго тайма всё пошло лучше, но именно в этот момент мы пропустили гол. Не думаю, что команда перегорела из-за страха, но некоторое волнение в начале матча имело место быть», – сказал в интервью beIN Sports представитель лондонского «Арсенала».