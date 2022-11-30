Дешам: «Сборная Франции заслуживала ничью»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение своей команды от Туниса (0:1).

Единственный гол встречи был забит на 58-й минуте. В компенсированное ко второму тайму время французы сравняли счёт, но гол Антуана Гризманна был отменён из-за офсайда.

«Не знаю, справедливо ли отменён гол, но мы заслуживали уйти от поражения в этом матче. Сегодня я предоставил шанс некоторым игрокам, не выходившим в основе ранее, чтобы они почувствовали, что значит играть на чемпионате мира. Было важно предоставить отдых тем, кто сыграл в прошлых встречах. Нам очень пригодится их энергия через четыре дня. Мы выполнили свою цель, выйдя в 1/8 финала, теперь нужно набраться сил для игры в плей-офф», – сказал в интервью TF1 Дидье Дешам.