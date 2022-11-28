​Бензема может вернуться в сборную Франции и сыграть на чемпионате мира

Незадолго до старта чемпионата мира было объявлено о том, что из-за травмы Карим Бензема не поможет сборной Франции на турнире в Катаре. Форвард, который недавно получил «Золотой мяч», покинул расположение команды, но состояние здоровья позволяет Бензема приступить к тренировкам уже в четверг. Соответствующая информация появилась в СМИ.

Между тем, RMC Sport сообщает о том, что Карим Бензема имеет шансы вернуться в лагерь сборной Франции и сыграть на мундиале.

Стоит сказать, что Карим Бензема до сих пор числится в заявке сборной Франции – его не стали заменять, несмотря на полученную травму.