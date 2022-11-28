Кьяер: «Мбаппе – феномен, в сборной Франции все работают, чтобы он мог немного передохнуть»

Защитник сборной Дании и «Милана» Симон Кьяер рассказал, что думает о Килиане Мбаппе.

Совсем недавно форвард «ПСЖ» помог сборной Франции одолеть датчан, забив оба гола в их ворота (2:1) в матче чемпионата мира, и Кьяер оценил талант суперзвезды в интервью Gazzetta: «Честно говоря, Мбаппе просто невероятен. Этот игрок – феномен, на него работает вся команда. Все трудятся, чтобы он мог немного передохнуть и набраться энергии. Он может наказать соперников в любой момент, и я никогда за всю свою карьеру не видел настолько быстрого игрока», – сказал 33-летний центрбек.

В активе Килиана Мбаппе три забитых мяча в двух матчах на мундиале в Катаре.