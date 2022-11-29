Черевченко назвал команды, которые он считает фаворитами ЧМ-2022

Российский тренер Игорь Черевченко ответил на вопрос о фаворитах чемпионата мира 2022 года, который проходит в Катаре.

«В целом на турнире мне нравятся португальцы, бразильцы и французы. Эти три команды считаю фаворитами», — приводит слова Черевченко Vprognoze.

Во втором туре группового этапа чемпионата мира Португалия одержала победу над Уругваем (2:0), Бразилия выиграла у Швейцарии (1:0), а Франция одолела Данию (2:1).

Стоит отметить, что португальцы, бразильцы и французы первыми обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

Сегодня, 29 ноября, стартует заключительный тур групповой стадии ЧМ.