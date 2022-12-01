Дешам рассказал, почему не выпустил Павара в двух последних матчах

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил решение убрать из стартового состава Бенжамена Павара.

Защитник мюнхенской «Баварии» отыграл 88 минут в матче первого тура группового этапа против Австралии (4:1), но остался на скамейке запасных в двух последующих поединках.

«Я принял решение не выпускать его, но не буду вдаваться в подробности этого хода, – приводит слова Дешама Get Football News France. – Я провёл с ним несколько бесед, и я считаю, что сейчас он не находится в правильном расположении духа», – поведал наставник «трёхцветных» после минимального поражения от Туниса, не помешавшего команде финишировать первой в группе.