Бут – о сборной Франции: «Мбаппе решает очень многое»

Двукратный чемпион Германии в составе дортмундской «Боруссии» Владимир Бут высказался о выступлении национальной команды Франции на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

«Если смотреть на общую картину игры, Мбаппе решает очень многое. Он берёт мяч, убегает», - цитирует Бута «Матч ТВ».

Что касается остальных компонентов игры, то здесь специалист отметил два основных момента – оттягивание мяча и разящие контратаки.

Сборная Франции двумя победами в двух матчах обеспечила себе выход в стадию плей-офф.

Следующим соперником французов станет коллектив из Туниса, начало игры – 30 ноября в 18:00.