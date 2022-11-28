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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Гризманн – о повторении достижения Зидана: «Очень горжусь, но не собираюсь останавливаться»

28 Ноября 2022 • 00:01 Комментировать
Тунис
...
Франция
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30.11 18:00

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн высказался о своём недавнем достижении.

В субботнем поединке против Дании (2:1) футболист мадридского «Атлетико» отметился результативным пасом на Килиана Мбаппе, сравнявшись по количеству ассистов за сборную Франции с легендарным Зинедином Зиданом. На счету обоих теперь по 26 голевых передач.

«Я очень горжусь этим достижением, однако мои мысли по-прежнему заняты тем, как преуспеть с командой. Моя задача – помогать как в обороне, так и в атаке. Очень рад, что нам удалось досрочно квалифицироваться в плей-офф чемпионата мира. Мы проделали отличную работу», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Гризманна.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Зинедин Зидан Антуан Гризманн
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