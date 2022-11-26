Действующий чемпион мира вышел из группы на ЧМ впервые с 2006 года

Впервые с чемпионата мира 2006 года действующий чемпион мира вышел из группы и, можно сказать, снял легендарное проклятие.

Напомним, благодаря победе над сборной Дании (2:1) сборная Франции стала первым участником плей-офф чемпионата мира в Катаре.

Чемпион мира прошлого розыгрыша не пробивался из группы в плей-офф на трёх последних мундиалях до катарского. Так, в ЮАР в 2010 году из группы не вышла сборная Италии. В 2014 году – сборная Испании. А в 2018 году несчастье приключилось со сборной Германии.

Финальный матч в группе D подопечные Дидье Дешама сыграют со сборной Туниса 30 ноября. Датчан ждёт решающий матч со сборной Австралии. У команды Франции шесть очков. Три – у сборной Австралии, по одному – у сборных Дании и Туниса.