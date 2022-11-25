Дешам рассказал, в чём хорош Усман Дембеле

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями об игровых качествах вингера Усмана Дембеле.

Футболист «Барселоны» не отличился голом в матче первого тура группового этапа против Австралии (4:1), но записал на свой счёт результативную передачу на Килиана Мбаппе.

«Есть атакующие игроки, способные отлично защищаться, и Дембеле – один из таких. Он добился серьёзного прогресса в этом компоненте. В матче против Австралии он допускал некоторые ошибки, но правильно реагировал на мои просьбы исправить их. Он проделывает большой объём работы на поле, чему научился ещё во времена игры в дортмундской «Боруссии», где иногда выходил в полузащите», – заявил Дешам на пресс-конференции в преддверии матча против Дании, который состоится 26 ноября.