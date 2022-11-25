Юльманн: «Я бы хотел клонировать Эриксена»

Наставник сборной Дании Каспер Юльманн похвалил одного из лидеров своей команды – полузащитника Кристиана Эриксена. Напомним, 26 ноября датчане встретятся в квартете D на чемпионате мира в Катаре со сборной Франции.

«Я бы хотел клонировать Эриксена. Хотел бы, чтоб он играл и в защите, в нашей штрафной, и перед воротами соперника. Кристиан – сердце нашей команды», - цитирует специалиста «Чемпионат».

Более полутора лет назад сердце Эриксена остановилось на 9 минут прямо во время матча Евро-2020 со сборной Финляндии. Он успел восстановиться и вернуться в профессиональный футбол, а после и в национальную сборную своей страны. На данный момент Эриксен выступает за «Манчестер Юнайтед».

В первом туре группового этапа чемпионата мира Дания неожиданно сыграла в нулевую ничью со сборной Туниса. Встреча со сборной Франции начнётся в 19:00 по московскому времени.