Отец Мбаппе: «Эгоистично, я хотел, чтобы ему нравился «мой» футбол»

Вильфрид Мбаппе, отец известного французского футболиста Килиана Мбаппе, рассказал о таланте своего сына.
«Я пытался передать ему своё видение футбола. Эгоистично, я хотел, чтобы ему нравился «мой» футбол. Я взял его под свою опеку, когда мог оставить его с другим тренером. Но если я делал это для других, почему не мог делать это для сына? Вскоре я понял, что в нём что-то есть. Для такого энтузиаста, как я, было здорово видеть, как он развлекается каждые выходные и производит на нас впечатление. Честно говоря, я чаще был зрителем, чем тренером», - приводит слова Вильфрида Мбаппе L‘Équipe.
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