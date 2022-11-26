Отец Мбаппе: «Эгоистично, я хотел, чтобы ему нравился «мой» футбол»

Вильфрид Мбаппе, отец известного французского футболиста Килиана Мбаппе, рассказал о таланте своего сына.

«Я пытался передать ему своё видение футбола. Эгоистично, я хотел, чтобы ему нравился «мой» футбол. Я взял его под свою опеку, когда мог оставить его с другим тренером. Но если я делал это для других, почему не мог делать это для сына? Вскоре я понял, что в нём что-то есть. Для такого энтузиаста, как я, было здорово видеть, как он развлекается каждые выходные и производит на нас впечатление. Честно говоря, я чаще был зрителем, чем тренером», - приводит слова Вильфрида Мбаппе L‘Équipe.