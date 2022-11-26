Мбаппе открыл счёт в матче с датчанами

Центральный матч второго тура в группе D чемпионата мира проходит в эти минуты. Ровно час игры в противостоянии сборных Франции и Дании прошёл без особых моментов и, соответственно, голов. Тем не менее, это недоразумение удалось исправить на 61-й минуте. Килиан Мбаппе обыгрался с Тео Эрнандесом на грани офсайда и с левого края штрафной получил обратный удобный пас, после чего метров с восьми пробил низом в дальнюю часть ворот. ВАР подтвердил, что атака прошла по правилам, и гол засчитан.

Франция ведет со счетом 1:0 и на данный момент с 6 очками лидирует в своем квартете. Дания делит третье место с Тунисом (по очку). Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.