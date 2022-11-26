​Пети: Заниматься любовью - лучше, чем забить гол в финале чемпионата мира

В финале чемпионата мира – 1998 сборная Франции разгромила Бразилию со счётом 3:0. Автором одного из голов стал Эммануэль Пети. Известный в прошлом футболист ответил на вопрос, что лучше – забить гол в финале мундиаля или заняться любовью.

«Ну, когда люди оказались на Земле, они должны были размножаться, а не играть в футбол. Так что…» - ответил Пети, чьи слова на своих страницах приводит Goal.com.

Сборная Франции является действующим чемпионом мира. В 2018 году в финале мундиаля французы обыграли Хорватию в результативном матче со счётом 4:2. Та игра проходила на стадионе «Лужники» в Москве.