​Пети: Заниматься любовью - лучше, чем забить гол в финале чемпионата мира

В финале чемпионата мира – 1998 сборная Франции разгромила Бразилию со счётом 3:0. Автором одного из голов стал Эммануэль Пети. Известный в прошлом футболист ответил на вопрос, что лучше – забить гол в финале мундиаля или заняться любовью.
«Ну, когда люди оказались на Земле, они должны были размножаться, а не играть в футбол. Так что…» - ответил Пети, чьи слова на своих страницах приводит Goal.com.
Сборная Франции является действующим чемпионом мира. В 2018 году в финале мундиаля французы обыграли Хорватию в результативном матче со счётом 4:2. Та игра проходила на стадионе «Лужники» в Москве.
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