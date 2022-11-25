Булыкин: «С каким запасом сборная Франции играла против Австралии!»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что сборные Франции и Дании, которые сыграют во втором туре чемпионата мира, проведут матч в одни ворота, датские.

- «Трехцветные» произвели на меня очень сильное впечатление в первом туре. С каким запасом они играли против Австралии! - заявил экс-футболист в интервью «Плеймейкеру».

Дмитрий Булыкин считает, что коллектив Дидье Дешама проедется по сопернику «катком» и победит с перевесом в два гола. Что касается турнирных перспектив сборной Франции, Булыкин видит ее в финальном матче турнира.

Напомним, что действующие чемпионы мира стартовали с победы 4:1 над Австралией. Дания же сыграла 0:0 с Тунисом.