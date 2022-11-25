Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Ekvador Эквадор 4 Gollandiya Нидерланды 4 Senegal Сенегал 3 Katar Катар 0
Группа B
Angliya Англия 3 Iran Иран 3 SShA США 1 Uels Уэльс 1
Группа C
Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Polsha Польша 1 Meksika Мексика 1 Argentina Аргентина 0
Группа D
Franciya Франция 3 Tunis Тунис 1 Daniya Дания 1 Avstraliya Австралия 0
Группа E
Ispaniya Испания 3 Yaponiya Япония 3 Germaniya Германия 0 Kosta-Rika Коста-Рика 0
Группа F
Belgiya Бельгия 3 Horvatiya Хорватия 1 Marokko Марокко 1 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 3 Shveycariya Швейцария 3 Kamerun Камерун 0 Serbiya Сербия 0
Группа H
Portugaliya Португалия 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1 Gana Гана 0
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Булыкин: «С каким запасом сборная Франции играла против Австралии!»

25 Ноября 2022 • 21:18 Комментировать
Франция
...
Дания
1 1.75 X 3.65 2 5.00
Через 20 ч. 18 мин.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что сборные Франции и Дании, которые сыграют во втором туре чемпионата мира, проведут матч в одни ворота, датские.

- «Трехцветные» произвели на меня очень сильное впечатление в первом туре. С каким запасом они играли против Австралии! - заявил экс-футболист в интервью «Плеймейкеру».

Дмитрий Булыкин считает, что коллектив Дидье Дешама проедется по сопернику «катком» и победит с перевесом в два гола. Что касается турнирных перспектив сборной Франции, Булыкин видит ее в финальном матче турнира.

Напомним, что действующие чемпионы мира стартовали с победы 4:1 над Австралией. Дания же сыграла 0:0 с Тунисом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин Сборная Франции Сборная Дании
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФРАНЦИЯ ДАНИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Катар Катар
Сенегал Сенегал
1
3
3.90 3.40 2.07
Видео
Окончен
Нидерланды Нидерланды
Эквадор Эквадор
1
1
1.70 3.90 5.40
Видео
41 мин
Англия Англия
США США
0
0
1.68 3.90 5.60
Видео
26.11.22 в 13:00
Тунис Тунис
Австралия Австралия
2.80 3.05 2.90
Видео
26.11.22 в 16:00
Польша Польша
Саудовская Аравия Саудовская Аравия
1.67 3.95 5.60
Видео
26.11.22 в 19:00
Франция Франция
Дания Дания
1.89 3.55 4.50
Видео
26.11.22 в 22:00
Аргентина Аргентина
Мексика Мексика
1.76 3.75 5.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Ноября
22:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Нидерланды – Катар: прогноз на матч чемпионата мира – 29 ноября 2022
22:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Наставник Эквадора Альфаро – о ничьей с Нидерландами: «Нам хватило смелости сыграть открыто»
22:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Англия - США: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
22:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Эквадор – Сенегал: прогноз на матч чемпионата мира – 29 ноября 2022
22:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Брандт: «Сборная Германии в очень трудном положении»
22:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дасаев рассказал, почему считает Роналду великим
22:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Англии в последний раз проиграла США в 1993 году
22:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Бавария» пополнила список претендентов на футболиста сборной Нидерландов
22:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Педри рассказал о помощи Бускетса перед дебютом на чемпионате мира
22:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Аршавин – о сборной Англии: «Магуайр их убьёт на это чемпионате мира, он потопит их»
22:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ван Галь высказался о проблемах сборной Нидерландов в атаке
21:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Сборная Нидерландов ни разу не проиграла после камбэка ван Галя
21:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Де Йонг установил рекорд последних чемпионатов мира по отборам
21:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Де Брёйне: «Мне нравится Лукаку, но в свою команду я бы взял Холанна»
21:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Газзаев – о сборной Саудовской Аравии: «Она играла в очень современный футбол»
Все новости
Рекомендуем