Сборная Дании повторила свой антирекорд чемпионатов мира

В настоящий момент сборная Франции сражается с датчанами в рамках второго тура группового раунда финальной части чемпионата мира. В первом тайме французы действовали очень остро, пробив по воротам соперника не менее тринадцати раз - но при этом ни разу не забили гола. А вот датчане не смогли нанести ни одного удара за весь первый тайм. Всего лишь один раз ранее Дания не смогла нанести ни одного удара в первом тайме матча чемпионата мира - это было в поединке с Шотландией в 1986 году.

Следить за событиями игры между сборными Франции и Дании в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.