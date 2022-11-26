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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сборная Дании повторила свой антирекорд чемпионатов мира

26 Ноября 2022 • 20:22 Комментировать
Франция
2:1
Дания
окончен

В настоящий момент сборная Франции сражается с датчанами в рамках второго тура группового раунда финальной части чемпионата мира. В первом тайме французы действовали очень остро, пробив по воротам соперника не менее тринадцати раз - но при этом ни разу не забили гола. А вот датчане не смогли нанести ни одного удара за весь первый тайм. Всего лишь один раз ранее Дания не смогла нанести ни одного удара в первом тайме матча чемпионата мира - это было в поединке с Шотландией в 1986 году.

Следить за событиями игры между сборными Франции и Дании в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

 

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