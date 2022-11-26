Андронов сделал прогноз на матч Франция - Дания

Известный футбольный комментатор Алексей Андронов поделился ожиданиям от поединка между сборными Франции и Дании в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира – 2022.

«Датчане должны оправдывать репутацию одной из самых красивых команд Европы последнего времени. Уж точно эта игра не должна быть на 0:0. Верю в забитые мячи с обеих сторон», - передает слова комментатора «РБ Спорт».

Встреча сборных Франции и Дании состоится в субботу, 26 ноября. Начало поединка запланировано в 19:00 по московскому времени.

После первого тура подопечные Дидье Дешама лидируют в группе D, а скандинавы занимают второе место.