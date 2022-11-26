Кураньи рассказал, чем российский чемпионат мира лучше катарского

Бывший нападающий столичного «Динамо» Кевин Кураньи рассказал, чем российский чемпионат мира был лучше катарского.

«Единственное, что расстраивает, — порой на матчах полупустые трибуны. Это сказывается на антураже, на атмосфере. Хотелось бы, конечно, большего ажиотажа. Такого, например, как был четыре года назад в России, где на всех играх стадионы были полны», — заявил экс-форвард немецкой национальной команды, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Особенно Кураньи выделил первый матч катарского мундиаля, на котором зрители уходили со стадиона уже в середине второго тайма.