Маркизио: «Жиру - очень важный игрок»

Бывший футболист туринского «Ювентуса» и сборной Италии Клаудио Маркизио внимательно следит за событиями чемпионата мира в Катаре. Ему нравится игра сборной Франции, которая одержала вторую победу подряд и гарантировала себе выход в следующий раунд. Маркизио подметил одну особенность в действиях французских футболистов на поле, в частности, Оливье Жиру.

- Жиру - очень важный игрок, потому что он не только забивает сам, но и создает пространство для игроков на флангах, таких, как Мбаппе, Дембеле и Тео Эрнандес, которые используют свободные зоны, - цитирует слова Маркизио pianetamilan.it.