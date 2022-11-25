Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

«Атлетико» включился в борьбу за Тюрама

25 Ноября 2022 • 10:59 Комментировать
Франция
...
Дания
1 1.75 X 3.60 2 5.10
26.11 19:00

Мадридский «Атлетико» проявляет интерес к нападающему мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркусу Тюраму, который в настоящий момент представляет сборную Франции на чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщает AS.

Действующий контракт Тюрама с немецким клубом рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне форвард провёл за «Боруссию» 17 матчей, в которых забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.  Ранее сообщалось, что интерес к Тюраму также проявляют «Арсенал», «Ньюкасл», «Милан», «Ювентус», «Интер» и «Бавария».

Отметим, что после 1-го тура группового этапа чемпионата мира «трёхцветные» уверенно возглавляют свой квартет, набрав три очка. В следующей игре мундиаля французам будет противостоять сборная Дании. Эта встреча состоится 26 ноября, и начнётся она в 19:00 по московскому времени.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Боруссия Мёнхенгладбах Сборная Франции Маркус Тюрам
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФРАНЦИЯ ДАНИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
25.11.22 в 13:00
Уэльс Уэльс
Иран Иран
2.17 3.35 3.75
Видео
25.11.22 в 16:00
Катар Катар
Сенегал Сенегал
3.90 3.40 2.07
Видео
25.11.22 в 19:00
Нидерланды Нидерланды
Эквадор Эквадор
1.70 3.90 5.40
Видео
25.11.22 в 22:00
Англия Англия
США США
1.68 3.90 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Ноября
11:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Винисиус: «Не ожидал, что мой дебют на чемпионате мира окажется настолько хорошим»
11:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тите: «Можете быть уверены, что Неймар ещё сыграет на этом чемпионате мира»
10:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Атлетико» включился в борьбу за Тюрама
10:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Силва упрекнул сербского тренера в неуважении 1
10:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Защитник сборной Канады может продолжить карьеру в «Селтике»
10:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Каррагер: «Нынешняя сборная Англии добилась гораздо большего, нежели любая другая при мне»
10:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Защитник сборной США Робинсон поделился ожиданиями от игры против Англии
10:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ловчев — о пенальти в игре Португалии: «Нужно было всех повеселить, вот и дали такой пенальти»
10:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ари: «Надеюсь, что в финале чемпионата мира Бразилия победит Францию»
09:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Реал» по-прежнему не заинтересован в Роналду
02:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Португалия – Уругвай: прогноз на матч чемпионата мира – 28 ноября 2022
02:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тадич: «Бразилия - очень качественная команда»
02:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Южная Корея – Гана: прогноз на матч чемпионата мира – 28 ноября 2022
01:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Винисиус: «Ришарлисон здесь, чтобы помочь нам»
01:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Бразилия – Швейцария: прогноз на матч чемпионата мира – 28 ноября 2022
Все новости
Рекомендуем