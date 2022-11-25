«Атлетико» включился в борьбу за Тюрама

Мадридский «Атлетико» проявляет интерес к нападающему мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркусу Тюраму, который в настоящий момент представляет сборную Франции на чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщает AS.

Действующий контракт Тюрама с немецким клубом рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне форвард провёл за «Боруссию» 17 матчей, в которых забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. Ранее сообщалось, что интерес к Тюраму также проявляют «Арсенал», «Ньюкасл», «Милан», «Ювентус», «Интер» и «Бавария».

Отметим, что после 1-го тура группового этапа чемпионата мира «трёхцветные» уверенно возглавляют свой квартет, набрав три очка. В следующей игре мундиаля французам будет противостоять сборная Дании. Эта встреча состоится 26 ноября, и начнётся она в 19:00 по московскому времени.