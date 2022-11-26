Сборная Франции в третий раз кряду выиграла два стартовых матча чемпионата мира

Сборная Франции сразилась и победила датчан в рамках второго тура группового раунда финальной части чемпионата мира. В первом тайме французы действовали очень остро, пробив по воротам соперника не менее тринадцати раз - но при этом ни разу не забили гола.

Во втором тайме Мбаппе с передачи Тео Эрнандеса сумел открыть счет и забить, выведя свою команду вперед. Он же чуть позже забил и второй гол Франции, принеся победу своей команде.

Как оказалось, сборная Франции выигрывает оба стартовых матча чемпионата мира уже в третий раз кряду - в 2014, в 2018 и 2022 годах. Напомним, что в первом матче Франция обыграла Австралию со счетом 4:1.