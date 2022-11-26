Первый пошёл: Дубль Мбаппе огорчил Данию и вывел Францию в плей-офф чемпионата мира

В первом чисто европейском матче на ЧМ-2022 в Катаре схлестнулись сборные Франции и Дании.

В стартовом туре группового этапа сборная Франции расправилась с командой Австралии, одержав крупную волевую победу. Датчане же разошлись нулевым миром с Тунисом. Днём в субботу Австралия обыграла Тунис и сравнялась по очкам с Францией. В случае победы над Данией подопечные Дидье Дешама обеспечивали себе досрочный проход в 1/8 финала.

«Трёхцветные» дали в дебюте встречи покатать мяч соперникам, а потом французы перехватили инициативу. На десятой минуте Рабио после навеса Тео Эрнандеса с левого края сделал скидку головой для Жиру, но защита датчан справилась и не допустила мяч к Оливье. Через пять минут навес к голове Жиру прилетел с противоположного фланга от Дембеле, и форвард «Милана» не смог точно направить мяч в сетку в противоборстве с Андерсеном.

Вскоре очередная подача Дембеле и удар головой Рабио поставили в непростую ситуацию Шмейхеля, из которой он вышел победителем, оформив сэйв. Через паузу французы возобновили давление на чужие ворота с новой мощью. Попытку Кунде заблокировал Расмус Кристенсен, удар Гризманна слева с острого угла погасил ногой Шмейхель, а Жиру со второго этажа послал сферу правее створа. Перед этим шансом Оливье датчане умчались в хорошую контратаку, где Корнелиус простил «трёхцветных», не попав в ближний угол. А на 38-й минуте в рамках позиционной атаки Расмус Кристенсен на правом фланге прокинул мяч между ног Тео Эрнандесу, но прострелил вот вхолостую.

На 40-й минуте Мбаппе отметился теоретически опасным ударом после прострела Дембеле, но мяч полетел слишком высоко, на трибуну. Выйдя после перерыва, номинальные хозяева сохранили территориальное преимущество и в районе часа игры открыли-таки счёт. Прежде этого Шмейхель отразил попытку Мбаппе, плюс Гризманну не хватило точности при плотном ударе. А затем Тео Эрнандес и Мбаппе разыграли стеночку на левом фланге, в результате которой Килиан проткнул мяч в дальний угол (1:0).

Похоже, забитый гол произвёл на французов успокоительное воздействие, за что они быстренько оказались наказаны. Эриксен выполнил кросс справа с углового, Андерсен в верховой борьбе перепрыгнул Упамекано, и Андреас Кристенсен, которому не сумел помешать Рабио, внёс мяч в центральную часть створа (1:1).

Датчане едва не забили сразу ещё, но Линдстрём замкнул прострел Дамсгора так, что Льорис сумел отбить этот мяч. Дальше французы поугрожали противнику фланговыми подачами, удары наносили Кунде с рикошетом и Рабио – вне створа. Чуть позже Дания обострила с правого края: Брайтвайт откликнулся на передачу Дольберга и послал мяч рядом с ближним углом.

А победу одержала Франция. На 86-й минуте от потери очков команду «трёхцветных» спас… Да, именно он – Килиан Мбаппе. Гризман навесил ему с правой стороны к дальней штанге, и форвард «ПСЖ», опередив Расмуса Кристенсена, подправил мяч в сетку верхней частью своей ноги (2:1). Команда Дидье Дешама набрала шесть очков в группе D и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, а Дании в третьем туре нужно будет самой обыгрывать Австралию и надеяться, что Тунис не обыграет Францию либо обыграет её так, что у датчан всё равно окажется в итоге лучшая разница мячей по сравнению с ним.

Кирилл Иванцов