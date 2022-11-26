Известен состав Дании на матч с Францией

Тренерский штаб сборной Дании во главе с Каспером Юльманном назвал стартовый состав на матч второго тура ЧМ-2022 против Франции.

Выбор был сделан на следующих футболистов: Шмейхель, Андерсен, А. Кристенсен, Нельссон, Меле, Эриксен, Хёйбьерг, Р. Кристенсен, Линдстрём, Корнелиус, Дамсгор.

Напомним, что стартовый свисток на «Стадионе 974» назначен на 19:00 по московскому времени. В первом туре полуфиналисты последнего чемпионата Европы сыграли нулевую ничью с Тунисом, в то время как Франция обыграла со счётом 4:1 Австралию.