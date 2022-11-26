​Отъезд Бензема позитивно повлиял на атмосферу в сборной Франции

Карим Бензема не выступит на чемпионате мира из-за травмы. Обладатель «Золотого мяча» уже покинул лагерь сборной Франции, и это положительно сказалось на атмосфере внутри команды. Об этом рассказывает Onze Mondial со ссылкой на L'Equipe.

По данным источника, некоторые футболисты французской сборной после отъезда авторитетного Карима Бензема смогли раскрепоститься и почувствовать облегчение. Особенно это касается более молодых и менее опытных игроков команды.

Сборная Франции начала путь на чемпионате мира с крупной победы над Австралией – 4:1. Теперь команда Дидье Дешама готовится к противостоянию с датчанами.