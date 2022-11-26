Мбаппе оформил дубль в матче со сборной Дании

Матч чемпионата мира между сборными Франции и Дании получается результативным, а точнее, его последняя треть. После 60 минут без голов стороны обменялись результативными ударами Килиана Мбаппе и Андерса Кристенсена. На 86-й минуте лучшая команда планеты снова повела. После атаки по правому флангу с угла штрафной к воротам набросил мяч Антуан Гризманн, и все тот же Мбаппе, избавившись от опеки, просто внес мяч в сетку.

Результат на табло стал 2:1. На эту минуту Франция лидирует с 6 очками в активе, у Дании всего один балл.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.