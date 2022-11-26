Генич дал прогноз на матч Франция - Дания

Футбольный комментатор и журналист Константин Генич высказался насчет предстоящего поединка между сборными Франции и Дании на групповой стадии чемпионата мира – 2022.

«Нулевая ничья была между командами четыре года назад в России. За унылую ничью в «Лужниках» команды должны расплатиться в Катаре. Я бы взял здесь тотал больше 2,5 мяча», - приводит слова Константина «РБ Спорт».

Встреча сборных Франции и Дании пройдет в субботу, 26 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В первом туре «трёхцветные» крупно переиграли Австралию (4:1), а датчане расписали мировую с Тунисом (0:0).