Мбаппе вышел на второе место в списке бомбардиров французской сборной за всё время участия в ЧМ

Сборная Франции сразилась и победила датчан в рамках второго тура группового раунда финальной части чемпионата мира. В первом тайме французы действовали очень остро, пробив по воротам соперника не менее тринадцати раз - но при этом ни разу не забили.

Во втором тайме Мбаппе с передачи Тео Эрнандеса сумел открыть счет и забить, выведя свою команду вперед. Он же чуть позже забил и второй гол Франции, принеся победу своей команде.

Как оказалось, Мбаппе вышел на второе место в списке бомбардиров на чемпионатах мира в составе французской сборной. У него семь голов. Впереди лишь Жюст Фонтен, забивший тринадцать мячей - и все в рамках одного турнира, в 1958 году.