​Мбаппе признали лучшим игроком матча Франция – Дания

Сборная Франции стала первой командой на чемпионате мира – 2022, обеспечившей себе место в плей-офф. В субботу вечером команда Дидье Дешама обыграла Данию со счётом 2:1.

Оба гола за сборную Франции забил нападающий Килиан Мбаппе. Именно его признали лучшим футболистом матча.

Сборная Франции наверняка финиширует на первом месте в группе, учитывая показатели Австралии, которая идёт на втором месте. Австралийцы не просто отстают на три очка, но и имеют гораздо более худшую разность голов (-2 против +4). Именно этот показатель на чемпионатах мира является первым при равенстве зачётных баллов.